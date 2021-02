Milan, Berlusconi: “Una volta ho tifato l’Inter, vi racconto. Ibra? Ecco dove deve chiudere la carriera” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Silvio Berlusconi e il suo excursus su Milan e Inter.Cuore rossonero ma, alle volte, anche tifoso interista. Nelle sue molteplici e qualsivoglia opinabili sfaccettature, l'ex Presidente del Consiglio ha rivelato un curioso retroscena riguardante la sua 'fede' calcistica. Da vero e proprio Milanese 'doc', infatti, il numero uno del Monza ha rivelato - nel corso degli ultimi mesi - di aver fatto alcune volte il tifo per la compagine nerazzurra allenata da Antonio Conte. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Berlusconi ha proprio svelato i dettagli di questa simpatia nei confronti dell'altra metà di Milano:"Negli ultimi tempi mi è successo di essere davanti alla tv e di vedere della partite e mi sono ritrovato, da Milanese, a tifare per l'Inter. Credo sia ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) Silvioe il suo excursus sue Inter.Cuore rossonero ma, alle volte, anche tifoso interista. Nelle sue molteplici e qualsivoglia opinabili sfaccettature, l'ex Presidente del Consiglio ha rivelato un curioso retroscena riguardante la sua 'fede' calcistica. Da vero e proprioese 'doc', infatti, il numero uno del Monza ha rivelato - nel corso degli ultimi mesi - di aver fatto alcune volte il tifo per la compagine nerazzurra allenata da Antonio Conte. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Sky Sport,ha proprio svelato i dettagli di questa simpatia nei confronti dell'altra metà dio:"Negli ultimi tempi mi è successo di essere davanti alla tv e di vedere della partite e mi sono ritrovato, daese, a tifare per l'Inter. Credo sia ...

