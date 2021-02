Marte, l’arrivo della missione Nasa in diretta su Focus (Di giovedì 18 febbraio 2021) rover Perseverance, Mars 2020 «Sette minuti di terrore», passando da 20mila chilometri orari a zero. L’impatto sul suolo di Marte dovrà essere precisissimo. Sarà proprio quello il momento più delicato della missione Nasa Mars 2020, destinata a portare sulla superficie del pianeta rosso il rover Perseverance e il drone Ingenuity. Stasera, dopo un viaggio durato 7 mesi e aver percorso 470 milioni di km, i veicoli spaziali arriveranno alla fase decisiva dell’ammartaggio; un evento che in Italia verrà trasmesso in diretta su Focus (canale 35 dtt) dalle 21. La discesa sul suolo è prevista infatti per le 21.43 (ora italiana) di oggi – 18 febbraio – in quelli che saranno attimi di pura adrenalina. Con un programma originale e autoprodotto condotto dal giornalista scientifico Luigi Bignami, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 18 febbraio 2021) rover Perseverance, Mars 2020 «Sette minuti di terrore», passando da 20mila chilometri orari a zero. L’impatto sul suolo didovrà essere precisissimo. Sarà proprio quello il momento più delicatoMars 2020, destinata a portare sulla superficie del pianeta rosso il rover Perseverance e il drone Ingenuity. Stasera, dopo un viaggio durato 7 mesi e aver percorso 470 milioni di km, i veicoli spaziali arriveranno alla fase decisiva dell’ammartaggio; un evento che in Italia verrà trasmesso insu(canale 35 dtt) dalle 21. La discesa sul suolo è prevista infatti per le 21.43 (ora italiana) di oggi – 18 febbraio – in quelli che saranno attimi di pura adrenalina. Con un programma originale e autoprodotto condotto dal giornalista scientifico Luigi Bignami, ...

