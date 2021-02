Marte, 7 minuti di terrore per Perseverance. La missione Nasa a un passo dal Pianeta Rosso (Di giovedì 18 febbraio 2021) Anni di lavoro, notti insonni e finalmente l’ultimo miglio. La missione di Perseverance, la sonda della Nasa che stasera, alle 21,55 ora italiana, dovrà atterrare sul suolo di Marte. Perseverance è l’anello principe della missione Nasa Mars 2020, e sarà un ospite d’onore per il Pianeta Rosso perché prima tappa dell’ambiziosissimo programma Mars Sample Return. Nei prossimi 10 anni – con missioni spaziali tra il 2020 ed il 2030 – il programma Mars Sample Return punta infatti, per la prima volta nella storia, a raccogliere campioni di roccia e polvere dalla superficie di Marte per analizzarli poi sulla Terra. Ma tutti il mondo dello spazio ha il fiato sospeso. “Il touch down di Perseverance avverrà dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Anni di lavoro, notti insonni e finalmente l’ultimo miglio. Ladi, la sonda dellache stasera, alle 21,55 ora italiana, dovrà atterrare sul suolo diè l’anello principe dellaMars 2020, e sarà un ospite d’onore per ilperché prima tappa dell’ambiziosissimo programma Mars Sample Return. Nei prossimi 10 anni – con missioni spaziali tra il 2020 ed il 2030 – il programma Mars Sample Return punta infatti, per la prima volta nella storia, a raccogliere campioni di roccia e polvere dalla superficie diper analizzarli poi sulla Terra. Ma tutti il mondo dello spazio ha il fiato sospeso. “Il touch down diavverrà dopo ...

