Lupita Nyong’o: Sulwe prossimo a diventare un musical animato (Di giovedì 18 febbraio 2021) Netflix è prossimo alla realizzazione del musical animato tratto da Sulwe il libro per bambini scritto dall’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o La piattaforma Netflix rivela di essere in trattiva per l’adattamento di Sulwe, il libro per bambini scritto dall’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o, in film musicale animato. Un titolo che si aggiunge alla lunga lista prossimi prodotti targati Netflix, tra cui: Apollo 10½: A Space Age Adventure di Richard Linklater, Wendell & Wild di Henry Selick, My Father’s Dragon di Nora Twomey e Pinocchio di Guillermo del Toro. La produzione del film sarà affidata alla stessa Lupita Nyong’o, mentre dettagli riguardo data di inizio ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 18 febbraio 2021) Netflix èalla realizzazione deltratto dail libro per bambini scritto dall’attrice premio OscarLa piattaforma Netflix rivela di essere in trattiva per l’adattamento di, il libro per bambini scritto dall’attrice premio Oscar, in film. Un titolo che si aggiunge alla lunga lista prossimi prodotti targati Netflix, tra cui: Apollo 10½: A Space Age Adventure di Richard Linklater, Wendell & Wild di Henry Selick, My Father’s Dragon di Nora Twomey e Pinocchio di Guillermo del Toro. La produzione del film sarà affidata alla stessa, mentre dettagli riguardo data di inizio ...

tuttoteKit : Lupita Nyong'o: Sulwe prossimo a diventare un musical animato #LupitaNyongo #Netflix #tuttotek - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sulwe: Netflix produrrà un musical animato tratto dal libro per bambini di Lupita Nyong’o… - 3cinematographe : #Netflix adatterà il libro per bambini di Lupita Nyong'o Sulwe in un musical d'animazione - lostinmyjapan : Sto piangendo come una pazza perché nell'ultimo tweet su Black Panther Lupita Nyong'o ha taggato Chadwick - nocchi_rita : RT @darksaoirse: Lupita Nyong'o ha letteralmente inventato il colore giallo, PERIODT!! ??? -