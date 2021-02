LIVE Djokovic-Karatsev 6-3 6-4 5-2, Australian Open in DIRETTA: il serbo serve per la nona finale a Melbourne (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Djokovic! Ancora profondo il serbo, Karatsev non trova la misura col dritto e manda il numero 1 del mondo a servire per la sua nona finale a Melbourne. 30-40 Appena largo il rovescio in uscita dal servizio di Karatsev, e questo break point per Djokovic ha le sembianze del match point. 30-30 Spreca l’occasione Djokovic, risposta di rovescio sulla seconda non centrata e in corridoio. 15-30 Gravissimo errore di Karatsev, che avanza verso la rete, ma mette il dritto sotto il nastro. 15-15 Djokovic prende il comando dello scambio e chiude col dritto verso la sua sinistra mentre Karatsev copre l’altro lato di ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2! Ancora profondo ilnon trova la misura col dritto e manda il numero 1 del mondo a servire per la sua. 30-40 Appena largo il rovescio in uscita dal servizio di, e questo break point perha le sembianze del match point. 30-30 Spreca l’occasione, risposta di rovescio sulla seconda non centrata e in corridoio. 15-30 Gravissimo errore di, che avanza verso la rete, ma mette il dritto sotto il nastro. 15-15prende il comando dello scambio e chiude col dritto verso la sua sinistra mentrecopre l’altro lato di ...

