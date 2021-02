Iv: Renzi, '11 novembre Leopolda, dedicata a 'Renew Europe' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Ricordo a tutti l'appuntamento della Scuola di Formazione Politica 'Meritare l'Europa', che si terrà dall'1 al 3 settembre prossimi, a Ponte di Legno, rivolta ai ragazzi Under 30, e la Leopolda 11 di novembre, che sarà proprio dedicata a 'Renew Europe'”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Ricordo a tutti l'appuntamento della Scuola di Formazione Politica 'Meritare l'Europa', che si terrà dall'1 al 3 settembre prossimi, a Ponte di Legno, rivolta ai ragazzi Under 30, e la11 di, che sarà proprioa ''”. Lo scrive Matteonella enews.

