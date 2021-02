Iv: Gozi, 'bene Renzi, è tempo di Renew Europe in Italia' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Con Renew Europe abbiamo realizzato la principale innovazione politica al Parlamento Europeo, all'origine di grandi battaglie in Europa, dal Recovery Plan allo Stato di diritto. Democratici, liberali, ecologisti, radicali e progressisti insieme per un progetto comune Europeo. Ora è tempo di Renew Europe anche in Italia". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe, commentando la ENews di Matteo Renzi sulla prossima Leopolda dedicata proprio al progetto di Renew Europe. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Conabbiamo realizzato la principale innovazione politica al Parlamentoo, all'origine di grandi battaglie in Europa, dal Recovery Plan allo Stato di diritto. Democratici, liberali, ecologisti, radicali e progressisti insieme per un progetto comuneo. Ora èdianche in". Lo scrive su Twitter Sandro, eurodeputato di, commentando la ENews di Matteosulla prossima Leopolda dedicata proprio al progetto di

TV7Benevento : Iv: Gozi, 'bene Renzi, è tempo di Renew Europe in Italia'... - definico : RT @eppociappo: #presadiretta applausi a Gozi ke ha spiegato veramente bene come sia in ritardo l'Italia nella presentazione e nella qualit… - eppociappo : #presadiretta applausi a Gozi ke ha spiegato veramente bene come sia in ritardo l'Italia nella presentazione e nell… - soledelfy : RT @sandrogozi: @EmmanuelMacron e #AngelaMerkel lavoreranno molto bene con Mario Draghi. Per l’Italia avere Draghi presidente del Consiglio… - DIGNEAU5 : RT @sandrogozi: @EmmanuelMacron e #AngelaMerkel lavoreranno molto bene con Mario Draghi. Per l’Italia avere Draghi presidente del Consiglio… -