Io | il Presidente e la Regina d’Olanda

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Sognavo di fare l’Oriana Fallaci (de no’altri), di intervistare capi di stato e dittatori, di fare scoop da auto/inviata speciale e di farmi rivelare segreti inconfessabili. Con faccia tosta volevo presentarmi da Carlos Menem, decennaledell’Argentina dall’ ’89 al ’99, e costringerlo a confessarmi l’atroce verità: Che fine hanno fatto i 30mila desaparecidos durante gli anni terribili della dittatura. Le cose invece andarono diversamente: correva l’anno 1996 e collaboravo all’Espresso. Volai in Argentina e amici comuni mi presentarono Maxima Zorreguieta, una ragazza della buona borghesia di Buenos Aires, che coltivava il sogno di fare la giornalista. “Posso accompagnarti? Vorrei stringere la mano al mio”, la butta lì. Cerco di spiegare all’aspirante collega che non è facile imbucare qualcuno alla Casa Rosada senza averlo ...

