Grande Fratello Vip 5, il televoto è bloccato: impossibile scegliere tra Stefania Orlando e Giulia Salemi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Da molte ore un problema tecnico ha bloccato il televoto che domani decreterà l'esclusione di una tra Stefania Orlando e Giulia Salemi dal Grande Fratello Vip 5. Il televoto per decidere chi domani sera uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 5 tra Stefania Orlando o Giulia Salemi è attualmente bloccato: da molte ore un problema tecnico sul sito e sull'app di Mediaset sta impedendo ai fan delle due concorrenti di votare la loro beniamina. Lunedì sera sono finite al televoto due concorrenti importanti di quest'edizione del Grande Fratello Vip 5: ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Da molte ore un problema tecnico hailche domani decreterà l'esclusione di una tradalVip 5. Ilper decidere chi domani sera uscirà dalla casa delVip 5 traè attualmente: da molte ore un problema tecnico sul sito e sull'app di Mediaset sta impedendo ai fan delle due concorrenti di votare la loro beniamina. Lunedì sera sono finite aldue concorrenti importanti di quest'edizione delVip 5: ...

trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - tricchibu : Ma Maria per favore mettiamo le dirette dalla casetta h34 e togliamo definitivamente Il grande fratello che qui c’è… - adorevcoffee : RT @_Ecl1pse_00: Gli Zorzando hanno la storia d'amore più bella di questo grande fratello, altro che prelemi. And you can't change my mind.… -