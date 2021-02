Gli orecchini con gli auricolari incorporati (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un gioiello di auricolari! Nova H1 Audio sono una delle proposte più originali in un panorama ricco di cloni. Quelli messi a punto dalla startup tedesca Nova Products, che ha sede a Monaco di Baviera, sono infatti veri e propri orecchini che integrano al proprio interno tutta la componentistica necessaria per consentire l’ascolto di musica e le conversazioni conseguenti alle chiamate in arrivo. Grazie al bluetooth 5.1 e una batteria da 320 mAh hanno consumi ridotti e un’autonomia che si aggira attorno alle 3 ore (ne servono 2 per la ricarica). Si appoggiano su lobo dell’orecchio sfruttando la clip placcata in oro o argento, quindi possono essere indossati anche da chi non ha buchi alle orecchie, con la possibilità di sentire i rumori ambientali, mentre l’audio direzionale evita che gli altri possano ascoltare la musica. Pesanti 6 grammi ciascuno e con ... Leggi su wired (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un gioiello di! Nova H1 Audio sono una delle proposte più originali in un panorama ricco di cloni. Quelli messi a punto dalla startup tedesca Nova Products, che ha sede a Monaco di Baviera, sono infatti veri e propriche integrano al proprio interno tutta la componentistica necessaria per consentire l’ascolto di musica e le conversazioni conseguenti alle chiamate in arrivo. Grazie al bluetooth 5.1 e una batteria da 320 mAh hanno consumi ridotti e un’autonomia che si aggira attorno alle 3 ore (ne servono 2 per la ricarica). Si appoggiano su lobo dell’orecchio sfruttando la clip placcata in oro o argento, quindi possono essere indossati anche da chi non ha buchi alle orecchie, con la possibilità di sentire i rumori ambientali, mentre l’audio direzionale evita che gli altri possano ascoltare la musica. Pesanti 6 grammi ciascuno e con ...

