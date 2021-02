Giochi | Gasparri | ' sono dalla parte di chi chiede di lavorare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Spero che con le vaccinazioni si possa rimettere in piedi il Paese. Il gioco legale ha tutte le sue ragioni. Ioqui perché il mio partito, Forza Italia, è convintamentedi chisemplicemente di poter". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Mauriziodurante la manifestazione dei lavoratori delle imprese del gioco legale che si sta svolgendo a Roma, in piazza del Popolo. "La vaccinazione -ha aggiunto- è la vera soluzione per poter riattivare le sale da gioco, le palestre, le scuole e la vita".