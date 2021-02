Elisa | post commovente | “Promettetemi che continuerete a sognare”

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 febbraio 2021)e poetica, come solo lei sa essere. Sul suo profilo Instagram, la cantante ha pubblicato un bellissimo, riflettendo sulle difficoltà del presente, che hanno coinvolto soprattutto i giovani, e rivolgendo loro una preghiera: Nel mio piccolo rifletto…Su tutte le grandi mancanze di questo periodo. Anni fa avevo scritto una canzone che amavo cantare durante i concerti… una canzone che non ho mai inciso. È rimasta una semplice ma preziosa preghiera, condivisa con chi c’era. Una frase diceva “ may you go with the flow, may you need less as you grow “ (“Se segui il flusso, avrai bisogno di meno man mano che cresci…”, ndr). È stato così. Sono cresciuta e le mie necessità e i miei bisogni sono cambiati, si sono contenuti, ridimensionati, adattati. A volte si sono razionalizzati. In questo c’è qualcosa di bello e ...