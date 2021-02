Elisa Isoardi | dolci effusioni con lui | ma a colpire è lo sguardo – FOTO

(Di giovedì 18 febbraio 2021)da parte didirettamente sul profilo di Instagram: nella sua vita c’è spazio solo per lui. Locolpisce. Nella vita, prima o poi, sentiamo il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

trash_italiano : Concorrenti #Isola: Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Vis… - IlContiAndrea : All’#Isola Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte è t… - davidguarnieri1 : @GiusCandela Ad Agorà era perfetta, anche perché le interessava intervistare Zingaretti, Ruggieri, Orlando o Di Mai… - infoitcultura : Milly Carlucci spiega perché ha scelto Caterina Balivo e non Elisa Isoardi - notan_applepie : Lui lo ricordo solo perché Elisa Isoardi ha usato un suo testo per mollare S4lvini, prima pensavo fosse uno pseudop… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

BlogLive.it

Gli altri nomi accostati sono, Brando Giorgi e Fatima Tehrani, mentre secondo 'Libero' salta la presenza di Amedeo Goria dopo le visite mediche. Proprio in questi giorni Ilary Blasi, ..."Vincita record" eimpazzisce davanti ad Amadeus: una cifra mai vista prima ai Soliti IgnotiDolci effusioni da parte di Elisa Isoardi direttamente sul profilo di Instagram: nella sua vita c'è spazio solo per lui. Lo sguardo colpisce ...Milly Carlucci analizza gli ascolti del cantante mascherato. E di Elisa Isoardi: 'La stimo e non va trascurata. Vorrei scrivere un programma per lei' ...