Effetto-Draghi sulla Lega: l’eurodeputato Sofo se ne va e aderisce ai Conservatori di Giorgia Meloni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non s’annuncia indolore per la Lega di Matteo Salvini l’inatteso endorsement in favore di Mario Draghi. In tal senso, una defezione eccellente è quella dell’eurodeputato Vincenzo Sofo, sentimentalmente Legato a Marion Marechal Le Pen. In una lunga lettera a Salvini, Sofo ha spiegato le ragioni del suo abbandono. E ha bollato come involuzione la decisione di sostenere l’esecutivo guidato dall’ex-presidente della Bce. Tutt’altra cosa, ha lasciato capire, era il progetto politico al quale aveva aderito. E che sintetizza come la «svolta nazionale» di Salvini. «Sono entrato nella Lega nel 2009 – scrive Sofo – in quanto unica alternativa al Pdl. E a una deriva centrista che lasciava orfani milioni di italiani in cerca di qualcuno che ne difendesse le istanze ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non s’annuncia indolore per ladi Matteo Salvini l’inatteso endorsement in favore di Mario. In tal senso, una defezione eccellente è quella delVincenzo, sentimentalmenteto a Marion Marechal Le Pen. In una lunga lettera a Salvini,ha spiegato le ragioni del suo abbandono. E ha bollato come involuzione la decisione di sostenere l’esecutivo guidato dall’ex-presidente della Bce. Tutt’altra cosa, ha lasciato capire, era il progetto politico al quale aveva aderito. E che sintetizza come la «svolta nazionale» di Salvini. «Sono entrato nellanel 2009 – scrive– in quanto unica alternativa al Pdl. E a una deriva centrista che lasciava orfani milioni di italiani in cerca di qualcuno che ne difendesse le istanze ...

