Doping, archiviato il caso Schwazer: «Non ha commesso il fatto. Provette manipolabili»

Il gip di Bolzano, Walter Pelino, ha archiviato le accuse di Doping a carico di Alex Schwazer per «non aver commesso il fatto». I fatti risalgono al primo gennaio del 2016, quando all'ex marciatore azzurro – già squalificato per Doping nel 2013 – venne nuovamente contestata la positività a un controllo. Nell'agosto dello stesso anno gli vennero comminati otto anni di squalifica per recidiva. A dicembre del 2020, tuttavia, la procura di Bolzano aveva chiesto l'archiviazione del procedimento penale. Sin dall'inizio, il secondo caso Schwazer era stato poco chiaro, con il coinvolgimento dell'Agenzia mondiale antiDoping (Wada), della Federazione mondiale di atletica leggera (World Athletics, ex Iaaf) e del laboratorio di analisi ...

