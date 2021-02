Covid, cresce focolaio carcere Carinola: contagiati 23 agenti e 11 detenuti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Non si spegne il focolaio di Covid al carcere di Carinola (Ce), dove si è anche registrato, l’otto febbraio scorso, un decesso tra i poliziotti penitenziari contagiati (il 52enne Antonio Maiello). Il numero degli agenti positivi è di 23, quattro in più rispetto ad alcuni giorni fa, ma il virus si è diffuso anche tra i detenuti, contagiandone undici. Una situazione preoccupante che ha spinto il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) a decidere di inviare una decina di poliziotti di rinforzo (non sono ancora arrivati). Intanto a livello provinciale si registrano 180 nuove positività al Covid a fronte di 162 persone guarite, per un computo totale di 3401 persone attualmente positive (16 in più ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Non si spegne ildialdi(Ce), dove si è anche registrato, l’otto febbraio scorso, un decesso tra i poliziotti penitenziari(il 52enne Antonio Maiello). Il numero deglipositivi è di 23, quattro in più rispetto ad alcuni giorni fa, ma il virus si è diffuso anche tra i, contagiandone undici. Una situazione preoccupante che ha spinto il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) a decidere di inviare una decina di poliziotti di rinforzo (non sono ancora arrivati). Intanto a livello provinciale si registrano 180 nuove positività ala fronte di 162 persone guarite, per un computo totale di 3401 persone attualmente positive (16 in più ...

