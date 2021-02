Che Dio ci aiuti 6, trama ottava puntata 18 febbraio: suor Angela invidiosa di Erasmo (Di giovedì 18 febbraio 2021) suor Angela sarà protagonista dell'ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda stasera 18 febbraio. Le anticipazioni relative a questo episodio rivelano che la religiosa inizierà a provare invidia ed insofferenza nei confronti di Erasmo, il quale sta stabilendo un rapporto sempre più solido con Primo. Intanto, Ginevra tornerà al Convento e lascerà Nico, il quale totalmente impreparato alla notizia, cercherà di riconquistarla. Nel frattempo, Azzurra e Penny cercheranno di far capire a Monica che è ancora innamorata di Nico. Infine, quest'ultimo si confiderà proprio con Monica che potrebbe non resistergli. Che Dio ci aiuti 6, trama 18 febbraio: Ginevra torna al convento e lascia Nico Le anticipazioni Che Dio ci ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 18 febbraio 2021)sarà protagonista dell'di Che Dio ci6 in onda stasera 18. Le anticipazioni relative a questo episodio rivelano che la religiosa inizierà a provare invidia ed insofferenza nei confronti di, il quale sta stabilendo un rapporto sempre più solido con Primo. Intanto, Ginevra tornerà al Convento e lascerà Nico, il quale totalmente impreparato alla notizia, cercherà di riconquistarla. Nel frattempo, Azzurra e Penny cercheranno di far capire a Monica che è ancora innamorata di Nico. Infine, quest'ultimo si confiderà proprio con Monica che potrebbe non resistergli. Che Dio ci6,18: Ginevra torna al convento e lascia Nico Le anticipazioni Che Dio ci ...

stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Pontifex_it : Iniziamo il cammino della #Quaresima. Esso si apre con le parole del profeta Gioele, che indicano la direzione da s… - Pontifex_it : In questo tempo di #conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a c… - graciouslysel : ah ma questa sera c'è Che Dio Ci Aiuti - yoomisaggstan : Amo ma paragoni il lavoro in nero con la schiavitú, dici che a milano non ci sta il razzismo e che il nord non lavo… -