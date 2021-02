Amianto alla Firema, riparte il processo bis. Prescrizione vicina per alcuni lavoratori malati (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE’ ripreso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo mesi di pausa per la pandemia, il processo “bis” a sette ex dirigenti della Firema, azienda casertana che produce carrozze ferroviarie, dal luglio 2015 denominata “Tfa” e di proprietà indiana, imputati per omicidio e lesioni colpose in relazione alle morti e alle malattie di decine di dipendenti Firema causate dall’esposizione all’Amianto. Quando è iniziato il processo – gennaio 2020 – gli imputati erano otto, ma nel frattempo l’ultranovantenne Mario Pasquali, ex direttore generale dell’azienda ferroviaria, è deceduto. Oggi, nell’aula del giudice monocratico Valerio Riello, non era presente nessuno degli altri sette imputati, ovvero gli ex amministratori delegati dell’azienda Mario Fiore e Giovanni Fiore e gli alti ex ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE’ ripreso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo mesi di pausa per la pandemia, il“bis” a sette ex dirigenti della, azienda casertana che produce carrozze ferroviarie, dal luglio 2015 denominata “Tfa” e di proprietà indiana, imputati per omicidio e lesioni colpose in relazione alle morti e alle malattie di decine di dipendenticausate dall’esposizione all’. Quando è iniziato il– gennaio 2020 – gli imputati erano otto, ma nel frattempo l’ultranovantenne Mario Pasquali, ex direttore generale dell’azienda ferroviaria, è deceduto. Oggi, nell’aula del giudice monocratico Valerio Riello, non era presente nessuno degli altri sette imputati, ovvero gli ex amministratori delegati dell’azienda Mario Fiore e Giovanni Fiore e gli alti ex ...

EzioBonanni : ??L'appello dell'@ONA_Amianto al nuovo #premier #Draghi nella diciannovesima puntata di ONA News. Link alla puntat… - ludooooooo_ : ho associato sarò libera venerdì amianto e canada alla stessa persona? si - anates_it : @hipsterdelcazzo Recenti studi confermano che i capannoni in eternit sono covid-free perché il virus non sopravvive… - MonicaMofanta : RT @laperlaneranera: A Gela i lavoratori esposti all’Amianto, se sopravvivono, non hanno diritto alla Pensione - nicelivingspace : RT @laperlaneranera: A Gela i lavoratori esposti all’Amianto, se sopravvivono, non hanno diritto alla Pensione -

Ultime Notizie dalla rete : Amianto alla Incentivi per rimozione amianto, risorse per 200mila euro ...quantitativi di rifiuti contenenti amianto. Parere favorevole all'unanimità della Commissione Governo del Territorio, presieduta da Andrea Maria Antonini (Lega), al regolamento che dà attuazione alla ...

Regione, ok della commissione agli incentivi per la rimozione dell'amianto ...quantitativi di rifiuti contenenti amianto. Parere favorevole all'unanimità della Commissione Governo del Territorio, presieduta da Andrea Maria Antonini (Lega), al regolamento che dà attuazione alla ...

Incentivi per rimozione amianto, risorse per 200mila euro Cronache Maceratesi Amianto alla Firema, riparte il processo bis. Prescrizione vicina per alcuni lavoratori malati E’ ripreso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo mesi di pausa per la pandemia, il processo “bis” a sette ex dirigenti della Firema, azienda casertana che produce carrozze ferroviarie, dal lu ...

Turriaco, aperto il nuovo parcheggio in via Garibaldi Grazie a un intervento di 400 mila euro sistemate anche le condotte idriche della via, con successiva asfaltatura e creazione di un nuovo percorso ciclo-pedonale ...

...quantitativi di rifiuti contenenti. Parere favorevole all'unanimità della Commissione Governo del Territorio, presieduta da Andrea Maria Antonini (Lega), al regolamento che dà attuazione......quantitativi di rifiuti contenenti. Parere favorevole all'unanimità della Commissione Governo del Territorio, presieduta da Andrea Maria Antonini (Lega), al regolamento che dà attuazione...E’ ripreso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo mesi di pausa per la pandemia, il processo “bis” a sette ex dirigenti della Firema, azienda casertana che produce carrozze ferroviarie, dal lu ...Grazie a un intervento di 400 mila euro sistemate anche le condotte idriche della via, con successiva asfaltatura e creazione di un nuovo percorso ciclo-pedonale ...