Al via lavori Open Fiber a Belluno, investimento di 5 mln (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Dal prossimo mese di marzo al via anche a Belluno, capoluogo più montano del Veneto, i cantieri di Open Fiber per la posa di una nuova rete in fibra ottica di circa 160 chilometri: conclusa la fase di progettazione, scatta dunque ufficialmente il piano della società guidata da Elisabetta Ripa, che ha l'obiettivo di collegare fino a 16mila unità immobiliari della città alla banda ultra larga entro il 2022. Open Fiber, si legge in una nota, investe direttamente a Belluno circa 5 milioni di euro per posare un'infrastruttura interamente in fibra ottica in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa). La convenzione siglata lo scorso anno da Open Fiber con il comune di Belluno stabilisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Dal prossimo mese di marzo al via anche a, capoluogo più montano del Veneto, i cantieri diper la posa di una nuova rete in fibra ottica di circa 160 chilometri: conclusa la fase di progettazione, scatta dunque ufficialmente il piano della società guidata da Elisabetta Ripa, che ha l'obiettivo di collegare fino a 16mila unità immobiliari della città alla banda ultra larga entro il 2022., si legge in una nota, investe direttamente acirca 5 milioni di euro per posare un'infrastruttura interamente in fibra ottica in modalità Ftth (To The Home, fibra fino a casa). La convenzione siglata lo scorso anno dacon il comune distabilisce ...

virginiaraggi : Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Cristoforo Colombo! Per chi non la conoscesse è una delle strade… - virginiaraggi : In via Cassia nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per il rifacimento dei marciapiedi nel tratto tra via Vittor… - toscananotizie : Al via il cantiere per il primo lotto della cassa di espansione dei Renai, a Signa. Presidente Regione #Toscana… - LiguriaNotizie : RT @astergenova: Prosegue l'asfaltatura di Via del Manzasco. I lavori di stesa lungo la via che si inerpica nel quartiere di San Fruttuoso… - TV7Benevento : Al via lavori Open Fiber a Belluno, investimento di 5 mln... -