Zona arancione, sei regioni a rischio e Abruzzo viaggia verso il rosso (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sei regioni verso l?arancione e un generale aumento delle misure di contenimento anti Covid. Alcuni flash: l?Abruzzo, dove già le province di Pescara e Chieti sono sigillate,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Seil?e un generale aumento delle misure di contenimento anti Covid. Alcuni flash: l?, dove già le province di Pescara e Chieti sono sigillate,...

sole24ore : Ristorante aperto solo per il giudice del processo Salvini: violate le regole anti-Covid imposte dalla zona arancio… - redazioneiene : Le interviste vanno sempre concordate, come vorrebbero insegnarci Aldo Grasso e @mattiafeltri? Se becchi il giudice… - Agenzia_Ansa : #Covid, mezza #Italia rischia l'arancione, l'#Abruzzo verso la zona rossa. Si lavora al 'nuovo' Cts, cabina regia a… - clairebragato : RT @LEGALMENTEPAZA: Se ci mettono di nuovo in zona arancione io vengo messa sicuro in zona psichiatria - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, mezza #Italia rischia l'arancione, l'#Abruzzo verso la zona rossa. Si lavora al 'nuovo' Cts, cabina regia anche p… -