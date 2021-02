UAE Tour 2021 | il percorso e le tappe ai raggi X Doppio arrivo in salita | c’è anche una cronometro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Inizia dagli Emirati Arabi il circuito del Worlddi ciclismo per questa stagione. Tutto pronto per la terza edizione dell’UAEche andrà in scena dal 21 al 27 febbraio. Una startlist di livello stellare per questo appuntamento: al via uomini del calibro di Vincenzo Nibali, Tadej Poga?ar, Chris Froome, Mathieu Van der Poel, Filippo Ganna, Sam Bennett, Giacomo Nizzolo, Elia Viviani e Caleb Ewan. Andiamo a scoprire ilnel dettaglio. La corsa coprirà un totale di 1045 chilometri, con un significativo dislivello di circa 3500 metri, perlopiù concentrato tra la terza e la quinta tappa. Ilattraverserà cinque delle sette città-stato indipendenti che formano gli Emirati Arabi Uniti, ossia Abu Dhabi, Dubai, Umm al-Quwain, Fujairah e Ras al-Khaimah. La prima tappa, Al Ruwais-Al ...