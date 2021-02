Six Days in Fallujah, parla Neil Druckmann: 'Se il gioco tratta argomenti seri, allora è intrinsecamente politico' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Recentemente gli sviluppatori di Six Days in Fallujah hanno risposto alle critiche, affermando che il gioco "non è politico". "Per noi come squadra, si tratta davvero di aiutare i giocatori a comprendere la complessità del combattimento urbano. Riguarda le esperienze di quell'individuo che ora è lì a causa di decisioni politiche. E vogliamo mostrare come le scelte che vengono fatte dai responsabili politici influenzano le scelte che un marine deve fare sul campo di battaglia. Proprio come questo Marine non può indovinare le scelte dei responsabili politici, non stiamo cercando di fare un commento politico sul fatto che la guerra stessa sia stata o meno un'idea buona o cattiva" ha dichiarato il team. È ormai un luogo comune per gli editori utilizzare la carta apolitica nel tentativo di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Recentemente gli sviluppatori di Sixinhanno risposto alle critiche, affermando che il"non è". "Per noi come squadra, sidavvero di aiutare i giocatori a comprendere la complessità del combattimento urbano. Riguarda le esperienze di quell'individuo che ora è lì a causa di decisioni politiche. E vogliamo mostrare come le scelte che vengono fatte dai responsabili politici influenzano le scelte che un marine deve fare sul campo di battaglia. Proprio come questo Marine non può indovinare le scelte dei responsabili politici, non stiamo cercando di fare un commentosul fatto che la guerra stessa sia stata o meno un'idea buona o cattiva" ha dichiarato il team. È ormai un luogo comune per gli editori utilizzare la carta apolitica nel tentativo di ...

