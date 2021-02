Sì | ma quale Europa? Salvini | non solo applausi a Draghi | duello a distanza E umilia Conte | Ciampolillo dov' è?

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Parla poco prima delle 22.10, Matteo, in aula al Senato per le dichiarazioni di voto nel giorno della fiducia di Mario. Parla per la Lega, il leader, ed esordisce con una battuta, sferzante: Noi ci siamo, non vediamo il senatorema ha ancora tempo di arrivare prima del voto... Ringraziamoper aver riportato la serietà in quest'aula". E ogni riferimento a Giuseppenon era puramente casuale. Dunque,ha rimarcato: "È cambiato il mondo. Abbiamo messo il bene dell'Italia prima dell'interesse di partito". Parole, queste ultime, che sembrano quasi rivolte a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, fuori da questo governo e spesso "pungenti" con il Carroccio che ha preso una strada opposta. Dunque, una replica astesso, ...

Piu_Europa : #Giornodelricordo delle #foibe è anche il ricordo di quel baratro nero e profondo nel quale gli europei erano stati… - francesco088661 : #SALVINI ha iniziato ringraziando #DRAGHI perchê con il Suo Governo è finito il MERCATO DELLE VACCHE di #Conte. Sul… - ilpastor : @pietroraffa Dopo Roma ladrona e Europa cattivona quale sarà la prossima evoluzione? - Pericle2V : @andrea_cairo @stanzaselvaggia Non sai di che parli. Il recovery plan si gestisce da solo sulla base delle linee gu… - anmur2604 : @LucaBizzarri Ha detto però ..vogliamo Europa della famiglia (quale??) -

