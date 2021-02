Shadow Tactics in arrivo su Giochistarter

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)è un gioco tattico per 2-6 giocatori (1-5 in modalità cooperativa), basato sul famoso e acclamato videogioco. Sarai uno dei 5 personaggi ninja, ognuno diverso dall’altro e dotato di abilità uniche e straordinarie. Suè appena partita la campagna dell’edizione italiana del gioco, completa in tutte le sue parti! Vai subito sulla pagina del progetto!-Introduzione al gioco Giocherai nei panni del fedele shinobi dello Shogun che cerca di porre fine ai piani dei cospiratori Lord Yabu e di altri signori della guerra? Oppure interpreterai il ruolo di un malvagio Daimyo, che fa affidamento sul numero superiore dei propri soldati e samurai? Immergiti in questo mondo avvincente e cerca di portare a termine le missioni che la trama del gioco ti porrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Shadow Tactics

Gli amanti della strategia non avranno mancato di certo l'appuntamento con: Blades of the Shogun , un titolo che miscela sapientemente il genere di riferimento allo stealth (sulla falsa riga di Desperados ). Adesso, un nuovo progetto lanciato su Kickstarter ...Mimimi , realizzatori di: Blades Of The Shogun and Desperados 3 , annunciano la produzione effettiva di un nuovo titolo: e sarà, naturalmente, un altro gioco di strategia in tempo reale. Non si tratterà, ...Notizia dell’ultimo momento, è un’aggiunta piuttosto importante che siamo sicuri farà felici tantissimi fan e non solo: Monster Hunter World. Stiamo parlando di Monster Hunter World, sviluppato da Cap ...Il primo annuncio di 'Codename Süßkartoffel' (sì, esatto: il nome dizione del titolo è proprio 'Nome in codice: patata dolce'!) Mimimi lavora a una IP completamente nuova e originale (Di venerdì 5 feb ...