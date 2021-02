Scuola: Draghi, ‘tornare in sicurezza ma recuperare lezioni in presenza’/Adnkronos (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Il ritorno a Scuola deve avvenire in sicurezza”, ma occorre recuperare le lezioni in presenza perse lo scorso anno, intervenendo nella rimodulazione delle fasce orarie e del calendario scolastico. Alla Scuola il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dedica uno dei primi punti delle sue dichiarazioni programmatiche al Senato. “Non solo -afferma il premier- dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile, con le modalità più adatte, per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno in cui la didattica a distanza ha incontrato maggiori difficoltà”. Un’esperienza, quella della ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. () – “Il ritorno adeve avvenire in”, ma occorrelein presenza perse lo scorso anno, intervenendo nella rimodulazione delle fasce orarie e del calendario scolastico. Allail presidente del Consiglio, Mario, dedica uno dei primi punti delle sue dichiarazioni programmatiche al Senato. “Non solo -afferma il premier- dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile, con le modalità più adatte, perle ore di didattica in presenza perse lo scorso anno, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno in cui la didattica a distanza ha incontrato maggiori difficoltà”. Un’esperienza, quella della ...

