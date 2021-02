Porto-Juventus | polemiche nel recupero | “E’ rigore”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il finale disi accende per un calcio dinon fischiato in favore dei bianconeri. Cristiano Ronaldo viene atterrato in area dinei minuti dididi Champions League. I bianconeri perdono la gara di andata degli Ottavi di finale del torneo europeo, ma protestano nel finale per un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FCPorto-Juventus: 2' GOAL! É de MEHDI TAREMI! FC Porto 1-0 Juventus
Porto 2-0 Juventus (Marega 46')
Porto 2-1 Juventus (Chiesa 82')

Avvio disastroso per i bianconeri, poi Chiesa nel finale riapre la qualificazione. La difesa della Juventus non solo non costruisce dal basso ma sbanda paurosamente. E per deconcentrazione commette errori da oratorio. Così il Porto la punisce con due reti nei primi due minuti dei due tempi. Juve battuta 2-1 dal Porto nell'andata degli ottavi di Champions League. I bianconeri vanno k.o. in casa dei lusitani in una gara segnata da un rigore non concesso a Cristiano Ronaldo nei minuti di recupero.