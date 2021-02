Lutto per Vasco Rossi. Un addio molto doloroso e improvviso: “Eri un grande” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lutto per Vasco Rossi. Il grandissimo cantante italiano ricorderà a lungo questo 17 febbraio del 2021 perché se n’è andata per sempre una figura davvero importante della sua vita personale e professionale. Non a caso, ha immediatamente espresso il suo pensiero subito dopo l’improvvisa scomparsa. Attraverso un post pubblicato sul social network Instagram, l’artista ha voluto esprimere tutto il suo dolore e la sua tristezza per una perdita enorme. Una persona molto vicina a lui. Vasco Rossi non è solito esprimere sempre pareri personali in rete, anche se è molto seguito da innumerevoli follower. Stavolta è stato costretto a fare un’eccezione alla regola, visto che non poteva assolutamente rimanere in silenzio di fronte ad una morte così improvvisa e che gli ha arrecato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)per. Il grandissimo cantante italiano ricorderà a lungo questo 17 febbraio del 2021 perché se n’è andata per sempre una figura davvero importante della sua vita personale e professionale. Non a caso, ha immediatamente espresso il suo pensiero subito dopo l’improvvisa scomparsa. Attraverso un post pubblicato sul social network Instagram, l’artista ha voluto esprimere tutto il suo dolore e la sua tristezza per una perdita enorme. Una personavicina a lui.non è solito esprimere sempre pareri personali in rete, anche se èseguito da innumerevoli follower. Stavolta è stato costretto a fare un’eccezione alla regola, visto che non poteva assolutamente rimanere in silenzio di fronte ad una morte così improvvisa e che gli ha arrecato ...

she_wonderland : Ma figuratevi se Dayane esce se esce Giulia. Non è uscita per la figlia, per un lutto...esce per una sconosciuta. U… - us_insider : RT @gditom: I conservatori americani, non solo quelli trumpiani, sono in lutto: è morto il più noto conduttore radiofonico di destra #RushL… - J_rd27278282 : Domanda per Adua: ti rendi conto che Dayane sta affrontando un lutto e tu stai facendo di tutto per mandare a quel… - moietledeluge : @Vallescrivia Ho elaborato da quel dì il lutto, si soffre ma poi si mette tutto nel posto giusto. I veri drammi del… - IFrangioni : RT @Monique95713578: Altro esempio di fan di Daiena che prima chiede rispetto per un lutto e poi augura le peggiori sciagure a una ragazza… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Ozzano piange l'ex dipendente comunale Fulvio Marello Per sua volontà non sarà celebrato alcun rito religioso. Gli Uffici Comunali resteranno chiusi in segno di lutto venerdì 19 febbraio 2021 ', si legge in una nota del Comune. Lascia la moglie Ester e ...

Twist d'Aula - Draghi e il vento atlantico Mentre nella galassia cattolica gran parte del Terzo settore è in 'lutto' per l'uscita di Conte. E sta provando a riorganizzarsi. Citando papa Francesco, Draghi ha voluto parlare anche a quel mondo. ...

Toano in lutto per la morte di Vittorino Cavazzuti il Resto del Carlino Lutto cittadino per l’omicidio del 17enne Romeo, caccia ai complici Lutto cittadino per l'omicidio del 17enne Romeo, caccia ai complici Lutto cittadino per l'omicidio del 17enne Romeo, caccia ai complici ...

Argentina in lutto: morto di Covid Leopoldo Luque, vinse il Mondiale del 1978 9 Un nuovo lutto per il calcio argentino. Dopo Diego Armando Maradona, la nazionale Albiceleste piange Leopoldo Luque, ex centravanti – tra le altre – di River Plate, Racing e Santos, morto nelle scor ...

sua volontà non sarà celebrato alcun rito religioso. Gli Uffici Comunali resteranno chiusi in segno divenerdì 19 febbraio 2021 ', si legge in una nota del Comune. Lascia la moglie Ester e ...Mentre nella galassia cattolica gran parte del Terzo settore è in 'l'uscita di Conte. E sta provando a riorganizzarsi. Citando papa Francesco, Draghi ha voluto parlare anche a quel mondo. ...Lutto cittadino per l'omicidio del 17enne Romeo, caccia ai complici Lutto cittadino per l'omicidio del 17enne Romeo, caccia ai complici ...9 Un nuovo lutto per il calcio argentino. Dopo Diego Armando Maradona, la nazionale Albiceleste piange Leopoldo Luque, ex centravanti – tra le altre – di River Plate, Racing e Santos, morto nelle scor ...