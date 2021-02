"L'euro è una scelta irreversibile". Il discorso di Draghi al Senato - Diretta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Il presidente del Consiglio ha iniziato alle 10,15 il suo discorso in Senato per incassare quella che si annuncia come la fiducia più ampia della storia della Repubblica. Il voto è previsto in serata, dalle 22, mentre giovedì sarà la volta della Camera. Martedì la conferenza dei capigruppo ha stabilito i tempi del dibattito. Al termine del suo intervento, il premier si recherà alla camera per depositare il testo del discorso. La seduta riprenderà alle 12,30 per la discussione generale, per la quale sono state ripartite 6 ore e 40 minuti. Dopo le prime tre ore, la discussione la seduta sarà sospesa fino alle 16,15 per la sanificazione dell'Aula. Il dibattito proseguirà poi fino alle 19,55 quando la seduta sarà nuovamente interrotta per una seconda sanificazione. La replica del premier e le dichiarazioni di voto si svolgeranno a ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Il presidente del Consiglio ha iniziato alle 10,15 il suoinper incassare quella che si annuncia come la fiducia più ampia della storia della Repubblica. Il voto è previsto in serata, dalle 22, mentre giovedì sarà la volta della Camera. Martedì la conferenza dei capigruppo ha stabilito i tempi del dibattito. Al termine del suo intervento, il premier si recherà alla camera per depositare il testo del. La seduta riprenderà alle 12,30 per la discussione generale, per la quale sono state ripartite 6 ore e 40 minuti. Dopo le prime tre ore, la discussione la seduta sarà sospesa fino alle 16,15 per la sanificazione dell'Aula. Il dibattito proseguirà poi fino alle 19,55 quando la seduta sarà nuovamente interrotta per una seconda sanificazione. La replica del premier e le dichiarazioni di voto si svolgeranno a ...

M5S_Europa : Quella di #Salvini sull’euro non è una battuta estemporanea. L’antieuropeismo della #Lega è alimentato da alleanze… - lucasofri : Per chi leggesse solo i titoli, come facciamo in molti, tutta la sostanza della titolazione di oggi su 'Salvini att… - Rinaldi_euro : Chiedo alla bravissima e puntuale @AnnalisaChirico perché nell’intervista al Foglio ha omesso di scrivere “uscita d… - gufolibero : In una società che considera tutto relativo e opinabile, a cominciare dai valori per finire alla religiosità, ogni… - paninoelistino : “L’Euro è irreversibile” Con una frase Draghi li ha purgati tutti, e non se ne sono nemmeno accorti. Draghi 4 AntiE… -

