Juventus | Nedved | “Ci sono assenze importanti | ma non può essere un alibi”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Kulusevski? Quest’anno abbiamo ringiovanito molto la rosa. Questi ragazzi stanno imparando, siamo molto contenti di quanto abbiamo raggiunto finora. Adesso siamo nel clou della stagione, le partite pesano molto, quindi cercheremo dipronti”. Così Pavel, vicepresidente della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il prepartita della gara contro il Porto, valida per gli ottavi di finale di Champions League. “Ci, ma non puòuna scusante perché abbiamo una rosa di assoluto valore. Chi li sostituisce sarà all’altezza e farà una grandissima partita. Pirlo la sta vivendo alla sua maniera, con grande tranquillità: non vede l’ora di presentarsi su questo palcoscenico”. SportFace.

Pavel, vicepresidente della Juventus, parla prima della sfida contro il Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League: 'E' un playoff, non si possono giocare 45 minuti fuori casa.'