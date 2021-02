Il favoloso mondo di Arisa: "All'Ariston mostrerò anche le mie stranezze" - (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Paolo Giordano La cantante con un brano di Gigi D'Alessio: "Un invito per tutti a lasciare rapporti tossici" Nel favoloso mondo di Arisa si può trovare quasi tutto: il talento, l'ispirazione, l'anticonformismo, l'imprevedibilità. «Sto benissimo», squilla la sua voce mentre si siede su di un gigantesco divano. Arriva al Festival di Sanremo per la sesta volta, ne ha vinti due (da esordiente con Sincerità e poi tra i Campioni con Controvento) e ora si presenta con un brano cucito apposta sulle sue tonalità: Potevi fare di più, che si può definire un pezzone. Glielo ha scritto Gigi D'Alessio e racconta un amore esausto, di quelli paludosi e malsani, dai quali è difficile uscire ma pure restarci dentro. «Gli amori tossici nella vita ci arrivano, ma se non ci uccidono ci fortificano», spiega lei dedicandolo a chiunque, non ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Paolo Giordano La cantante con un brano di Gigi D'Alessio: "Un invito per tutti a lasciare rapporti tossici" Neldisi può trovare quasi tutto: il talento, l'ispirazione, l'anticonformismo, l'imprevedibilità. «Sto benissimo», squilla la sua voce mentre si siede su di un gigantesco divano. Arriva al Festival di Sanremo per la sesta volta, ne ha vinti due (da esordiente con Sincerità e poi tra i Campioni con Controvento) e ora si presenta con un brano cucito apposta sulle sue tonalità: Potevi fare di più, che si può definire un pezzone. Glielo ha scritto Gigi D'Alessio e racconta un amore esausto, di quelli paludosi e malsani, dai quali è difficile uscire ma pure restarci dentro. «Gli amori tossici nella vita ci arrivano, ma se non ci uccidono ci fortificano», spiega lei dedicandolo a chiunque, non ...

hotstartPCR : Appena finito di guardare il favoloso mondo di Amélie e ora voglio trasferirmi a Parigi più intensamente di prima - OsservaMy : Questo si chiama confrontarsi con la realtà, ma è una cosa a cui Amélie non tiene affatto”. . ~ Il favoloso mondo di Amélie - 2001 - Lquared : @ilpost Chissà come mai non avvenga mai il contrario, nessuno che sfidi filo spinato e mine per andare a vivere nel favoloso mondo comunista - gretabbr : smettila il favoloso mondo di amelie è un film bellissimo sei tu xhe vivi in un mondo orribile - Michela6_ : @Giulia72693092 Ma non penso manderebbero nemmeno una cosa così ridicola, ogni persona intelligente la prenderebbe… -