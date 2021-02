“Ho commesso un omicidio”, ma era falso: voleva far spalare la neve alla polizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un uomo si è costituito per un omicidio fittizio, con la speranza che i poliziotti arrivati sul posto avrebbero spalato la neve sulla strada di casa sua: succede a Cherniguiv, in Ucraina, dove il lazzarone in questione rischia di pagare una multa salata per per procurato falso allarme. La falsa chiamata alla polizia L’uomo si è autodenunciato alla polizia locale per via telefonica, raccontando di aver ucciso a coltellate il compagno della madre. In realtà, si trattava di una storia inventata: voleva semplicemente che le forze dell’ordine spalassero la neve della strada davanti a casa sua. L’uomo, dopo aver telefonato alla polizia e aver inventato la storia ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un uomo si è costituito per unfittizio, con la speranza che i poliziotti arrivati sul posto avrebbero spalato lasulla strada di casa sua: succede a Cherniguiv, in Ucraina, dove il lazzarone in questione rischia di pagare una multa salata per per procuratorme. La falsa chiamataL’uomo si è autodenunciatolocale per via telefonica, raccontando di aver ucciso a coltellate il compagno della madre. In realtà, si trattava di una storia inventata:semplicemente che le forze dell’ordine spalassero ladella strada davanti a casa sua. L’uomo, dopo aver telefonatoe aver inventato la storia ...

