Hellas Verona, Gresele è uscito dal coma: le condizioni del calciatore (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Hellas Verona, Gresele è uscito dal coma: le condizioni del giovane calciatore stanno migliorando. Era rimasto folgorato dai fili dell'alta tensione La sua storia aveva rattristato tutto il mondo del calcio nei giorni scorsi. Andrea Gresele, terzino di 18 anni della Primavera dell'Hellas Verona, era rimasto folgorato sui fili dell'alta tensione della stazione ferroviaria di L'articolo proviene da Inews.it.

