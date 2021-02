Fiducia | Ciriani | «L’intervento di Draghi rafforza il nostro “no” Da FdI opposizione patriottica»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Dopodel presidentela posizione di Fdi non è cambiata anzi siamoti nella nostra decisione di non votare la. Tanti principi generici, tante astrazioni ma poca concretezza, specchio delle difficoltà di una maggioranza tanto contraddittoria. Fratelli d’Italia lo spirito repubblicano lo dimostrerà facendo un’, seria e leale, votando quei provvedimenti che ci convincono». Così il capogruppo del partito di Giorgia Meloni al Senato, Luca, in sede di dichiarazione di voto a Palazzo Madama. Concetti analoghi l’esponente di FdI aveva espresso poco prima commentando con i giornalistidel presidente del Consiglio.: «Noi coerenti con gli elettori» Ma non sono ...