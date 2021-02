(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nelle settimane scorse, anche in Italia, l’opinione pubblica era scandalizzata per una sentenza polacca che di fatto limita in modo drastico ildiper le donne polacche. Erano state articoli e servizi tv, erano stati editoriali di condanna e di denuncia. Dita puntate, giustamente, contro una sentenza assurda, che in Polonia, una volta

MoliPietro : Diritto di abortire: quando la legge segue la religione - karlMar80065837 : @MirkoBullegas @6mi19 @alexmazzu1 @Leonard71816307 @GiorgiaMeloni Il solo fatto di poter abortire da' alle donne il diritto di scegliere. - SheeyRodriguez : RT @corpieterranudm: ALLERTA TRANSFEMMINISTA Abortire è un diritto delle donne e delle persone gestanti e la criminalizzazione dell’aborto… - amiraLamia : RT @giuliaselvaggi2: Non comprendere la differenza tra “essere contrari all’aborto” ed “essere contro il diritto ad abortire”; scrivere nel… - uolller : RT @giuliaselvaggi2: Non comprendere la differenza tra “essere contrari all’aborto” ed “essere contro il diritto ad abortire”; scrivere nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritto abortire

il Giornale

... il Partito della Rivoluzione Democratica, di sinistra, riuscì a render legale, 22 Stati ... ritenendo incredibilmente che la sua attività non violi, anzi soddisfi ilfondamentale alla ...... colpevolizzando ancora una volta le donne e insinuando che chi decide dilo faccia senza ... che garantisce alle donne libertà di scelta e ildi decidere. Le associazioni "pro vita" ...Polemica ad Alessandria sull'ordine del giorno presentato per il consiglio comunale in programma oggi da Emanuele Locci (Alessandria migliore con Locci) e Piero Castellano (Fratelli d'Italia) sulla pi ...Anche nella democratica Italia, come in Polonia, il diritto di abortire non è per legge, ma per interpretazione del magistrato che trovi ...