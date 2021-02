Diffusione Variante Inglese, il Pediatra: Necessario Lockdown Lampo per Scuole e Asili (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Pediatra Italo Farnetani è preoccupato dalla Variante Inglese e dalla sua maggior Diffusione. Per tale motivo suggerisce un Lockdown Lampo per Scuole e Asili. “Ritengo giustificato l’innalzamento delle azioni di prevenzione per limitare la Diffusione di Covid-19, soprattutto alla luce del rischio di maggior circolazione della Variante Inglese, in attesa del vaccino che sarà la Leggi su youreduaction (Di mercoledì 17 febbraio 2021) IlItalo Farnetani è preoccupato dallae dalla sua maggior. Per tale motivo suggerisce unper. “Ritengo giustificato l’innalzamento delle azioni di prevenzione per limitare ladi Covid-19, soprattutto alla luce del rischio di maggior circolazione della, in attesa del vaccino che sarà la

sole24ore : ?? #Coronavirus , calano tasso di positività (-0,3%), ricoveri (-0,28%) e terapie intensive (-0,71%), ma preoccupa l… - MassimoChiaram7 : RT @le_scienze: #COVID19 #epidemiologia #microbiologia La diffusione della “variante inglese” in Italia e i ritardi nei sequenziamenti http… - le_scienze : #COVID19 #epidemiologia #microbiologia La diffusione della “variante inglese” in Italia e i ritardi nei sequenziame… - sofonisba55 : RT @Open_gol: «Si tratta di un ceppo molto pericoloso per la sua capacità di diffusione. Può diventare dominante in poco tempo» https://t.c… - Open_gol : «Si tratta di un ceppo molto pericoloso per la sua capacità di diffusione. Può diventare dominante in poco tempo» -