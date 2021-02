Aiuti alle imprese | ma non più a pioggia

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mario Draghi è pronto a varare un nuovo decreto per rilanciare lesubito dopo il voto di fiducia, ma con un cambio di strategia rispetto al passato, scrive Repubblica. La logica è quella che ha espresso lui stesso nel suo intervento al G30 nel dicembre scorso: evitare di tenere in piedi«zombie», sussidiate dallo Stato ma non in grado di sopravvivere da sole sul mercato. Il metodo, per ora, è quello che ha trovato convergenze anche all’Ecofin in cui ha esordito il neo ministro del Tesoro Daniele Franco: stabilire criteri più uniformi che si basino sul rimborso dei costi vivi dellee non sulle generiche perdite di fatturato. Il battesimo del fuoco di questa operazione si terrà con il prossimo decreto, il “Ristori cinque”, ma che assumerà la veste di un vero e proprio decreto “Draghi Uno” per la ripartenza ...