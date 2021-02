A Roma stazione metro Repubblica chiusa dal 18 febbraio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Dal 18 al 21 febbraio la stazione ‘Repubblica‘ della metro A sarà chiusa. È quanto fa sapere Atac sulla sua pagina Twitter InfoAtac. La stazione, sequestrata per molto tempo dopo l’incidente del 23 ottobre 2018 nel quale rimasero coinvolti i tifosi del Cska di Mosca, questa volta chiuderà per una serie di lavori programmati al fine di rinnovare alcune infrastrutture di stazione, arrivati all’ultima fase. In particolare, fa sapere Atac alla Dire “saranno sostituiti i quadri e gli impianti elettrici”. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Dal 18 al 21 febbraio la stazione ‘Repubblica‘ della metro A sarà chiusa. È quanto fa sapere Atac sulla sua pagina Twitter InfoAtac. La stazione, sequestrata per molto tempo dopo l’incidente del 23 ottobre 2018 nel quale rimasero coinvolti i tifosi del Cska di Mosca, questa volta chiuderà per una serie di lavori programmati al fine di rinnovare alcune infrastrutture di stazione, arrivati all’ultima fase. In particolare, fa sapere Atac alla Dire “saranno sostituiti i quadri e gli impianti elettrici”.

