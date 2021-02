Ultime Notizie Roma del 16-02-2021 ore 19:10 (Di martedì 16 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano problema dei vaccini in apertura moderna ci ha annunciato qualche ritardo nelle consegne di febbraio che saranno recuperate a marzo l’ha detto una portavoce della commissione europea i sindaci delle 14 città maggiori d’Italia Roma Milano Torino Napoli Palermo Bologna Firenze Genova Venezia Bari Cagliari Catania Messina Reggio Calabria Hanno incontrato il commissario per l’emergenza domenica Arcuri per parlare della campagna di vaccinazione delle criticità e per avanzare proposte hanno chiesto di poter collaborare per la migliore riuscita possibile della campagna di vaccinazione superati Intanto i 3 milioni di dosi somministrate in Italia il numero dei casi di contagio da covid a livello globale diminuito per la quinta settimana consecutiva dall’inizio dell’anno il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano problema dei vaccini in apertura moderna ci ha annunciato qualche ritardo nelle consegne di febbraio che saranno recuperate a marzo l’ha detto una portavoce della commissione europea i sindaci delle 14 città maggiori d’ItaliaMilano Torino Napoli Palermo Bologna Firenze Genova Venezia Bari Cagliari Catania Messina Reggio Calabria Hanno incontrato il commissario per l’emergenza domenica Arcuri per parlare della campagna di vaccinazione delle criticità e per avanzare proposte hanno chiesto di poter collaborare per la migliore riuscita possibile della campagna di vaccinazione superati Intanto i 3 milioni di dosi somministrate in Italia il numero dei casi di contagio da covid a livello globale diminuito per la quinta settimana consecutiva dall’inizio dell’anno il ...

