Traffico Roma del 16-02-2021 ore 17 | 30

(Di martedì 16 febbraio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara con la chiusura di via di Torrevecchia all’altezza di via Cesare Lombroso ripercussioni in tutta la zona circostanteanche sulla via trionfale aumentato ilsulla tangenziale al momento disagi verso la via Salaria a partire dal altezza di Corso Francia incidente sul viale Tirreno in direzione di piazza rallentamenti rallentamenti per incidente sulla via Collatina andando verso via di Salone in zona Furio Camillointenso sulla via Appia Nuova verso San Giovanni rallentamenti e code Code in via Marmorata direzione Ostiense incolonnamenti in via della Casetta Mattei verso la Portuense sul Raccordo Anulare I maggiori disagi al momento li abbiamo in carreggiata esterna la puntina e l’appia e per i dettagli di queste e ...