Random | il debutto del rapper a Sanremo 2021 con «Torno a te»

Leggi su gqitalia

(Di martedì 16 febbraio 2021) In gara agareggia tra i Campioni, con la canzonea te, eppure ilè uno dei tanti nomi di giovani artisti che calcano per la prima volta il palco dell’Ariston. Vent’anni da compiere il prossimo 26 aprile, iloriginario di Napoli ma cresciuto a Riccione – all’anagrafe Emanuele Caso – ha debuttato sulla scena musicale nel 2018 con l’album Giovane Oro. In due anni è arrivato a raggiungere oltre 210 milioni di stream sulle piattaforme digitali 6 dischi di platino complessivi con varie hit. La svolta, per, arriva nel 2019 e porta il nome di Zenit, il produttore che lo incoraggia a scrivere testi più profondi, all’insegna di un cantautorato-rap che parli di temi espliciti e problemi di vita quotidiana alla nuova ...