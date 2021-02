PS5: PlayStation Talents annuncia la line-up di esclusive per il 2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) Sony Interactive Entertainment España (SIE España) rivela oggi la nuova line-up di giochi PlayStation Talents per il 2021. Grazie a una partnership tra PlayStation Talents e Lanzadera, questi progetti inizieranno subito il loro sviluppo, per essere lanciati come titoli esclusivi per PS5 nei mesi successivi. Antro, Rivalia, Aurora's Journey and the Pitiful Lackey, Luto, Welcome to Empyreum, System of Souls, One Last Breath e NeonHat sono i giochi PlayStation Talents del 2021 e saranno sviluppati nei Games Camps di PlayStation Talents Program in Spagna. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021) Sony Interactive Entertainment España (SIE España) rivela oggi la nuova-up di giochiper il. Grazie a una partnership trae Lanzadera, questi progetti inizieranno subito il loro sviluppo, per essere lanciati come titoli esclusivi per PS5 nei mesi successivi. Antro, Rivalia, Aurora's Journey and the Pitiful Lackey, Luto, Welcome to Empyreum, System of Souls, One Last Breath e NeonHat sono i giochidele saranno sviluppati nei Games Camps diProgram in Spagna. Leggi altro...

