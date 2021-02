Napoli, infortunio Petagna: Gattuso perde un altro attaccante (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Napoli ha svolto gli accertamenti sull’infortunio patito ieri in allenamento da Andrea Petagna La sfortuna non abbandona il Napoli e Gennaro Gattuso. L’allenatore azzurro perde infatti un altro attaccante: si tratta di Andrea Petagna. Il club partenopeo ha svolto oggi gli esami strumentali sulla punta e ha comunicato l’entità dell’infortunio del calciatore. «Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina sull’attaccante hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Ilha svolto gli accertamenti sull’patito ieri in allenamento da AndreaLa sfortuna non abbandona ile Gennaro. L’allenatore azzurroinfatti un: si tratta di Andrea. Il club partenopeo ha svolto oggi gli esami strumentali sulla punta e ha comunicato l’entità dell’del calciatore. «ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina sull’hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri». Leggi su Calcionews24.com

NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Non c'è pace per il Napoli: nuovo infortunio in casa azzurra - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Napoli, emergenza in attacco. UFFICIALE l'infortunio di #Petagna: le sue condizioni - RaffaeleCicca17 : La malasorte ha sposato la causa #Napoli. Ennesimo infortunio, questa volta è toccato ad Andrea #Petagna. “Distraz… - Paroladeltifoso : Napoli: ennesimo infortunio per i partenopei, ecco di chi si tratta -