Milan-Inter, intreccio di mercato: stavolta Pioli può aiutare Conte (Di martedì 16 febbraio 2021) Per l'estate sembra prepararsi un intreccio di mercato, con il Milan che potrebbe aiutare l'Inter. Sul piatto due giocatori, ed un valzer da concretizzare. Entrambe in corsa per lo Scudetto, Milan ed Inter continuano a darsi battaglia e lo faranno anche nel prossimo weekend. Dopo il sorpasso nerazzurro nell'ultima giornata di campionato, che ha visto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter Inter, Lukaku firma il sorpasso al Milan, e domenica c'è il derby della Madonnina

Quella appena conclusa potrebbe essere stata la giornata chiave del campionato 2020/21. Un turno che ha visto la clamorosa sconfitta del Milan contro lo Spezia, seguita dalla vittoria dell'Inter contro la Lazio, con conseguente sorpasso ai rossoneri in vetta alla classifica. Decisivo per i nerazzurri Romelu Lukaku, autore di una ...

Da Brambilla a Stankovic, ecco le stelle dell'altro derby, quello Primavera

Nella settimana del derby che vale la vetta della serie A Milan e Inter si incontreranno anche nel campionato Primavera, in infrasettimanale, domani alle 15 al Vismara, la casa dei giovani rossoneri. Equilibrio, ancor più che tra i grandi, che sono separati ...

Gigio-Handa, Theo-Hakimi, Bennacer-Brozo e Ibra-Lukaku: ecco i duelli del derby La Gazzetta dello Sport Derby Together - Il Milan Club Parabita risponde all'iniziativa per Milan-Inter

Il Milan Chiama, il Milan Club Parabita risponde presente. Sono ben 27 i soci che hanno acquistato il biglietto virtuale per assistere al derby Milan-Inter di domenica prossima. Il motivo ...

Moro: 'Togliete titolari a Milan, Inter e Juventus. Il Napoli può raggiungere due obiettivi'

Inoltre, Moro, ha aggiunto: 'Togliete tre o quattro titolari a Milan, Inter e Juventus, vanno tutte in difficoltà come è successo al Napoli. Non bisogna guardare il gioco, con tutte le problematiche c ...

