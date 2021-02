Juventus U23-Pro Vercelli: le probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 16 febbraio 2021) Juventus U23-Pro Vercelli in campo alle 17.30 al “Moccagatta” per la 25a giornata del campionato di Serie C girone A. I bianconeri cercano la terza vittoria consecutiva proprio nel derby, ma la Pro ha voglia di riavvicinarsi alla prima della classe, il Como. Il momento della Juventus U23 I bianconeri approcciano la gara di questo pomeriggio, dopo la vittoria ottenuta sabato scorso, in trasferta, sul campo dell’Albinoleffe per 3-0, dove a fare la differenza sono stati i gol siglati da Correia, Dragusin e Ranocchia. La Juventus U23, con 39 punti dopo 24 giornate (11 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte), prima della sfida odierna occupa la sesta posizione. La formazione di mister Zauli, che nelle ultime cinque giornate ha raccolto 10 punti, punta a centrare la terza vittoria consecutiva, per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021)U23-Proin campo alle 17.30 al “Moccagatta” per la 25a giornata del campionato di Serie C girone A. I bianconeri cercano la terza vittoria consecutiva proprio nel derby, ma la Pro ha voglia di riavvicinarsi alla prima della classe, il Como. Il momento dellaU23 I bianconeri approcciano la gara di questo pomeriggio, dopo la vittoria ottenuta sabato scorso, in trasferta, sul campo dell’Albinoleffe per 3-0,a fare la differenza sono stati i gol siglati da Correia, Dragusin e Ranocchia. LaU23, con 39 punti dopo 24 giornate (11 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte), prima della sfida odierna occupa la sesta posizione. La formazione di mister Zauli, che nelle ultime cinque giornate ha raccolto 10 punti, punta a centrare la terza vittoria consecutiva, per ...

JuventusFCYouth : #Under23 | Prosegue la preparazione dei bianconeri in vista di #AlbinoleffeJuve! ???? ?? - JuventusFCYouth : #Under23 | Domani #AlbinoleffeJuve ?? I convocati ?? - junews24com : De Marino Parodi, chi ha fatto l’affare? I numeri non mentono - junews24com : Arbitro Juventus U23 Pro Vercelli: designato il fischietto del match - Domenico1oo777 : RT @JuventusTV: #Correia, #Dragusin e #Ranocchia regalano 3?? punti pesantissimi alla squadra di Mister Zauli. ??? #AlbinoleffeJuve è on d… -