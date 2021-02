Inter | ora Perisic è l’arma tattica in più | Conte sorride

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ivanla vera sorpresa diLa partita contro la Lazio di domenica sera ha restituito all’e aun Ivanquasi trasformato completamente. Il croato sembra essersi perfettamente calato nel ruolo di esterno a tutta fascia svolgendo in maniere ottima i compiti difensivi che fino a questo punto erano stati uno dei suoi punti deboli, tanto da azzardare un paragone con Eto’o che nell’anno del Triplete giocava anche in difesa. “Con Hakimi eoraha le ali affilate che arrivano in fondo: un tesoro. La crescita nel ruolo die la nuova disponibilità alle fatiche senza palla: il croato porta talento offensivo senza creare scompensi tattici e, particolare non banale, la personalità di un nazionale che ha ...

Cosa direbbero l'Inter o la Juve se arrivassero quarte? Era un traguardo quando la Juve vinceva sempre e non c'erano avversari. Adesso basta, è tempo di avere di nuovo obiettivi forti, reali. Va ... Sulle cause e sui rimedi, a maggior ragione dopo il sorpasso dell'Inter, si discuterà fino al derby che in ogni caso fornirà molte risposte.