Il senatore M5S Emanuele Dessì si laurea. La tesi è... su Rousseau (Di martedì 16 febbraio 2021) Il senatore M5S Emanuele Dessì diventa 'dottore'. "Con un 'leggerissimo' ritardo sulla tabella di marcia ho discusso oggi la mia tesi di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali con una valutazione finale di 109 su 110", annuncia sui social il pentastellato, postando la foto della copertina della sua tesi, dal titolo "La democrazia diretta: dalla Polis greca all'era digitale, passando per Rousseau". "Un momento di grande soddisfazione personale che arriva in un periodo particolarmente difficile. Non è mai troppo tardi...", aggiunge Dessì.

