I brani più famosi di Francesca Michielin | da XFactor ad oggi

Leggi su chenews

(Di martedì 16 febbraio 2021) Quest’annoduetterà con Fedez al Festival di Sanremo, ma scopriamo le sue canzonni più famose Fonte instagram (@)Quest’annoparteciperà alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo in un duetto con il suo amico Fedez, con il quale ha già collaborato varie volte. La canzone si intitolerà “Chiamami per nome”. Fedez e lahanno rischiato la squalifica dal Festival di Sanremo in quanto Fedez ha pubblicato nelle sue storie di Instagram (@fedez) 7 secondi del brano.Secondo le regole del Festival di Sanremo le canzoni non dovranno essere svelate prima della prima esibizione sul palco del Teatro Ariston. Amadeus ha deciso di non squalificarli perchè ha dichiarato che “non è stato ...