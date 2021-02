GF Vip urla in casa: Giulia Salemi sbotta contro Tommaso: “Sei una mer*d tu, vai a fan***o. Tu sei perfido” (VIDEO) (Di martedì 16 febbraio 2021) Tommaso vuole lasciare la casa dopo una lite con Giulia Il 39esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 andato in onda venerdì sera su Canale 5 è stato ricco di colpi di scena e abbastanza movimentata. Infatti, nella casa più spiata d’Italia ormai tutti gli equilibri si sono rotti. Ad esempio, la veterana Maria Teresa Ruta è stata eliminata a sorpresa dal televoto del pubblico e nessuno degli inquilini, ma anche i telespettatori lo avrebbe mai immaginato. Ma il bello è arrivato immediatamente dopo il live. Infatti, prima che il 25enne Tommaso Zorzi provasse ad aprire la famosa porta rossa, che gli sarebbe costata la squalifica immediata, ha avuto una forte lite con l’ormai ex amica Giulia Salemi. Nessuno ha mai visto l’influencer italo-persiana così infuriata. Nello ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 16 febbraio 2021)vuole lasciare ladopo una lite conIl 39esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 andato in onda venerdì sera su Canale 5 è stato ricco di colpi di scena e abbastanza movimentata. Infatti, nellapiù spiata d’Italia ormai tutti gli equilibri si sono rotti. Ad esempio, la veterana Maria Teresa Ruta è stata eliminata a sorpresa dal televoto del pubblico e nessuno degli inquilini, ma anche i telespettatori lo avrebbe mai immaginato. Ma il bello è arrivato immediatamente dopo il live. Infatti, prima che il 25enneZorzi provasse ad aprire la famosa porta rossa, che gli sarebbe costata la squalifica immediata, ha avuto una forte lite con l’ormai ex amica. Nessuno ha mai visto l’influencer italo-persiana così infuriata. Nello ...

infoitcultura : GF Vip, Rosalinda Cannavò furiosa dopo le urla fuori dalla Casa - 32Magico : Grande Fratello Vip, 'non mi frega un c***': urla fuori dalla casa, Rosalinda Cannavò brutalizzata con Zenga - Lib.… - ZengaGfvip : - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'non mi frega un c***': urla fuori dalla casa, Rosalinda Cannavò brutalizzata con Zenga - blogtivvu : Urla fuori dal #GFVip “contro” l’unione con Zenga: Rosalinda non la prende bene e piange – VIDEO -