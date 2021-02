Conte ha fatto bene a non entrare nel governo. Ora può guidare un big-bang progressista (Di martedì 16 febbraio 2021) di Tito Fornola Grazie, presidente Conte. Ha fatto bene a non entrare nel nuovo governo. E ha fatto altrettanto bene a stigmatizzare la “politica intesa come mera gestione degli affari correnti volta ad assicurare la sopravvivenza di chi ne fa mestiere di vita”. Credo che lei sia perfettamente consapevole che questa pratica della politica sia oggi molto diffusa e che una delle tante cause che hanno portato alla fine del suo governo sia dovuta proprio a questo pessimo modo di intendere l’impegno pubblico. Lei ci ha salutato promettendo di voler ancora contribuire alla scrittura della storia che verrà. Voglio sperare che questo accada. E voglio soprattutto sperare che nel lavoro che lei intende intraprendere sia chiara la volontà di fare piazza pulita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) di Tito Fornola Grazie, presidente. Haa nonnel nuovo. E haaltrettantoa stigmatizzare la “politica intesa come mera gestione degli affari correnti volta ad assicurare la sopravvivenza di chi ne fa mestiere di vita”. Credo che lei sia perfettamente consapevole che questa pratica della politica sia oggi molto diffusa e che una delle tante cause che hanno portato alla fine del suosia dovuta proprio a questo pessimo modo di intendere l’impegno pubblico. Lei ci ha salutato promettendo di voler ancora contribuire alla scrittura della storia che verrà. Voglio sperare che questo accada. E voglio soprattutto sperare che nel lavoro che lei intende intraprendere sia chiara la volontà di fare piazza pulita ...

