Chiara Ferragni e i Moon Boot copiati, l'influencer perde la causa (Di martedì 16 febbraio 2021) Ebbene si! Secondo il Tribunale di Milano, l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha copiato i famosi Moon Boot. Dovrà quindi risarcire la casa produttrice Tecnica, che li produce dal 1978, e togliere dal mercato i suoi prodotti. I famosi scarponi da neve, infatti sono coperti dal diritto d'autore, gli imitatori quindi devono fare molta attenzione. La sentenza per Chiara Ferragni La decisione del Tribunale di Milano obbliga il brand dell'imprenditrice a ritirare dal mercato i suoi prodotti e a versare un risarcimento a Tecnica, l'azienda ideatrice degli originali. A nulla sono valse le argomentazioni della difesa, che sosteneva una "pretesa autonomia creativa che si ridurrebbe di fatto all'estrosità conferita ai modelli dall'uso del glitter", come si legge nella sentenza.

